円買い先行、米国発の信用問題で欧州株も軟調ドル円一時１４９円台前半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円買いが先行。米地方銀行の信用問題が取り沙汰されるなかで、各市場で銀行株が売り浴びせられている。欧州株もその例外ではなく、銀行株主導でほぼ全面安になっている。その中で為替市場では円買いが先行した。ドル円はロンドン序盤に149円台前半まで下押しされた。その後は150円台前半へと買い戻されている。クロ