17日、元首相の村山富市さんが101歳で亡くなりました。訃報を受け、街の人からも悲しみの声が聞かれました。 ◆TOS山路謙成記者「大分市のトキハ前には村山富市元首相が死去と書かれた号外が目立つところに貼られている」 午後2時過ぎには大分市中心部で村山さんの訃報を伝える号外が配られました。号外を見てその場で手を合わせる人の姿も… 突然の訃報に街の人は… ◆女性（Qきょうの午前村山富市さんが亡くなられた）「あら