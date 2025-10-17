別府競輪場のナイターG3「施設整備等協賛競輪」は2日目。前半はガールズが行われ、3Rは児玉碧衣（30＝福岡）が圧勝。連勝を「17」へと伸ばした。スローの展開の中、6番手から自ら動いて早々と先頭。畠山ひすいはついていけず、当銘直美も差を詰めることができない。6車身差の快勝だった。圧勝の裏には意外な理由があった。「初日のレース後、自転車を取りに来てくださった小川勇介さんから“ハンドルが曲がってない？”っ