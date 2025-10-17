日本バスケットボール協会の強化委員長に就任し、写真に納まる伊藤拓摩氏（右）＝17日、東京都内日本バスケットボール協会の強化委員長に就任したBリーグ1部長崎ゼネラルマネジャー（GM）の伊藤拓摩氏（43）が17日、東京都内で記者会見し「最強のチーム、最高の一体感をつくり出していきたい」と抱負を語った。3人制を含めた男女全カテゴリーでの2028年ロサンゼルス五輪出場を目標に設定。男子の代表強化部会長にはB1琉球GMの安