１７日までの東京株式市場の週間値動きで、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比３５２円９６銭（０・８７％）安の４万１３８円３３銭だった。今週の株価は、次期政権の枠組みを巡る各党の動向に左右された。連休明け１４日は、前週末に公明党が自民党との連立政権からの離脱を表明していたことなどから、大幅安となった。その後２日間は、下落の反動に加えて、自民党と野党の協議が進展しているとの