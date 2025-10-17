村山元首相と次女の中原由利さん 村山富市元首相が101歳で亡くなったことを受け、大分県内の政党関係者などが哀悼のコメントを寄せています。 訃報を受け、石破茂首相も取材に応じました。 ◆石破茂首相「突然の訃報に接して、驚きと悲しみを禁じ得ない。人間的に本当に素晴らしい方だったと思う」 また、社民党の福島瑞穂党首は… ◆社民党 福島瑞穂党首「120歳、130歳まで生きる人だと思っていたのでとても寂しい。大