¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éôµ­¼Ô¤ÇÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤¬17Æü¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å3»þ40Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼óÁê»ØÌ¾¤Ë¸þ¤±¡¢¶î¤±°ú¤­¤¬Â³¤¯À¯¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ê56¡Ë¤¬À¸½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÞÀÜ¶á¤Ë¡ÖÀµÄ¾¡¢¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ¤µ¤ó¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï³Ö¤¿¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤È