宮野真守が、11月19日に発売する8thアルバム『FACE』より、先行配信第3弾「Mirror」を本日配信リリースした。あわせて、MVも公開となった。◆宮野真守 動画「Mirror」は、宮野真守の楽曲を数多く手掛ける盟友・styが担当。8thアルバムのリード曲にもなっており、歌詞には様々なジャンルに跨り活躍を続ける宮野のこれからの決意表明ともとれるような内容に仕上がっているという。MVは全編ダンス映像となっており、ダンサーを引き連