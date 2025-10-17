土岐隼一が、2025年11月19日に発売する2ndフルアルバム『JUMBLE!!』に収録される「トイ・フレーム」MVのワンコーラスを公開した。◆土岐隼一 動画さらに＜土岐隼一2ndフルアルバム発売記念ライブ2026（仮）＞が2026年2月28日に大阪、2026年3月14日に東京にて開催決定。合わせて大阪ではFC限定ツアー＆イベントの開催も発表された。ぜひ楽しみにお待ちいただきたい。https://youtu.be/eu2FHyE1T4o◾️2ndフルアルバム『J