■台北の当日券受付についてのポストも 【写真】向井康二と渡辺翔太のツーショットなど台北ポップアップオフショット Snow Man向井康二が10月18日から10月26日に台北で開催される『Snow Man 1st POP-UP』のオフショットを公開した。 ソウルでの開催を終え、次に開催されるのが台北。向井は展示されたグッズをのぞきこんだり、鏡越しに自撮りしたり、『Snow Man 1st POP-UP』と描かれた壁の前でサングラスにスーツ姿