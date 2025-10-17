【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、「GRIT」のライブ映像を公開した。 ■ワールドツアーならではの会場の熱気もパッケージ 今回公開された映像は、アメリカ・アジア・ヨーロッパの全12都市を回ったBE:FIRST初のワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』のうち、ニューヨーク公演で披露された際のもの。同公演の模様は、10月29日にリ