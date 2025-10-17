10月16日、バラエティ番組『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）が放送され、ゲストに長澤まさみが登場。その近影が話題を呼んでいる。今回の放送では、主演映画『おーい、応為』の番宣としてスタジオに登場した長澤。髪の毛はすっきりとまとめ、淡い紫色を基調とした着物姿を披露し、スタジオ共演者も惚れ惚れとしていた。「さらに、長澤さんはロケにも参加。映画の出演をきっかけに『日本の伝統工芸品作りをやってみたい』と思いは