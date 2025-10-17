いわゆる「自社さ」連立政権を組み、「村山談話」を発表した元内閣総理大臣の村山富市氏。17日、老衰のため亡くなりました。101歳でした。◇去年2月、100歳を迎える少し前、カメラの前で笑顔を見せていました。かつて総理大臣を務めた村山富市さん。17日午前、大分市内の病院で老衰のため亡くなりました。101歳でした。■村山さんのこれまでの経歴1924年に生まれた村山さん。1972年に衆議院議員に初当選。その後、社会党の委