セカンドバッカーが、MBSドラマフィル『恋フレ 〜恋人未満がちょうどいい〜』主題歌である「嵐の夜に」のリリックビデオを公開した。◆セカンドバッカー 動画窓に滴る雨の中、薄暗い部屋で2人の物語が展開されているかのような世界観で構成されており、『これからもずっと貴方の そばにいさせて』と歌う歌詞が染み渡る映像に仕上がっているとのこと。セカンドバッカーは現在、バンド史上初の全国ツアー＜言えなかったことばっかり