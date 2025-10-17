◇セCSファイナルステージ第3戦阪神―DeNA（2025年10月17日甲子園）「2025JERAクライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第3戦の阪神―DeNA戦が17日に行われ、阪神・高橋遥人投手（29）が快投を見せた。初回は2番・桑原の三ゴロを佐藤輝が悪送球して、1死二塁のピンチを招いたが、佐野、筒香を打ち取った。圧巻は3回。先頭の石上から4回2死まで5者連続三振を奪うなど圧巻のパフォーマンスを披露し