男性従業員が行方不明となっていた岩手・北上市の温泉旅館の近くで、遺体が発見された。警察が身元の確認を進めている。そばにいたツキノワグマ1頭は、猟友会がその場で駆除したという。そんな中、猟友会の鶴山会長は、10月8日に同じ北上市の山林でキノコ狩りに出かけていた73歳の男性がクマに襲われ遺体で見つかった事件と被害状況が似ていると指摘した。現場の温泉近くで遺体発見クマに襲われたとみられる男性従業員が行方不明と