◇パCSファイナルステージ第3戦日本ハム―ソフトバンク（2025年10月17日みずほペイペイD）日本ハムのドラフト5位ルーキー・山県秀内野手（23）が2点リードの7回に自身ポストシーズン1号ソロを放った。さらに2死満塁から4番の郡司裕也捕手（27）が走者一掃の左中間を破る適時二塁打。リードを6点に広げた。新庄監督もびっくりの一発が生まれたのは7回だった。先頭の山県は相手先発・上沢のカーブを強振。打球は左翼方向に