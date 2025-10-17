水平線が、10月8日にリリースした新曲「エンドレスサマー」のMVを公開した。◆水平線 動画今回は静岡県の三島にて、早朝から夜までの1日をかけて撮影が行われた。草原、スーパーマーケット、中華料理屋、川、楽器屋とシーンを変えながら、夏の記憶をギュッと凝縮した映像になっているという。◆◆◆◾️監督・熊谷涼花 コメント日々も、空も、緑も、音楽も、どんなものも続いていく感覚を描きたいな