村山富市元総理が亡くなったことを受け、中国外務省は哀悼の意を表明しました。村山元総理は17日、大分市内の病院で老衰のため101歳で亡くなりました。これを受け、中国外務省の報道官は17日の記者会見で「深い哀悼の意」を表明し、村山元総理について次のように述べました。中国外務省林剣 報道官「正義感に富む政治家として、村山富市氏が日中友好事業促進のためになされた貢献は永遠に記憶されるだろう」また、報道官は