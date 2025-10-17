17日、厚生労働省が発表したインフルエンザの感染者数。8週連続の増加となり、本格的な流行シーズンに突入しています。都内のクリニックに訪れていたのは、39度の高熱のほか、せきや吐き気などの症状を訴える10代の女性。検査の結果は、インフルエンザA型の陽性でした。熱は高くないものの、倦怠感やのどの痛みなどを訴える20代の女性も、検査の結果、インフルエンザA型でした。この病院では今週に入り、様々な症状のインフルエン