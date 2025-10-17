「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）阪神の先発・高橋遥人投手のノーヒットノーランが途切れた。八回１死から、代打・松尾に中前打されて初安打を許した。快挙達成を願っていたスタンドからはため息が漏れると同時に拍手も送られる光景となった。初回、１死から桑原の三塁線への打球を捕球した佐藤輝が一塁悪送球。カメラマン席に送球が飛び込み、走者は二塁に進んだ。続く