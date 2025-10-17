徳島市まるごとがアニメ・ゲーム・マンガなどに染まる一大イベント「マチ★アソビ vol.29」が2025年10月18日(土)・19日(日)に開催されます。イベント情報はフライヤーにまとめられていますが、観覧計画を立てる参考となるように、日付・場所別のスケジュール表を作成しました。マチ★アソビ Vol.29https://www.machiasobi.com/以下がイベント一覧。終日イベントは最下部にまとめています。◆2025年10月18日(土) 藍場浜新町橋