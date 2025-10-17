映画『おーい、応為』の公開初日舞台あいさつが17日、都内にて開催。高橋海人（King ＆ Prince）の天然っぷりが炸裂する場面があった。【写真】会見でかわいい天然っぷりを発揮した高橋海人江戸時代を代表する浮世絵師・葛飾北斎の弟子であり娘として、数十年を共にした葛飾応為を描く本作。高橋は、応為、北斎と同じ時代に生きた実在の美人画を得意とする絵師・渓斎英泉（けいさい・えいせん）＝善次郎（ぜんじろう）役を演じ