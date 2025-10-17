タレントの林ゆめが、17日にインスタグラムを更新し、「みんなに早く伝えたかった」といううれしいお知らせを発表し、ファンからお祝いされている。【写真】林ゆめ、“神ボディ”公開林は「林ゆめ 2nd写真集宝島社から 2026年1月15日に発売することが決定しました！」「みんなに早く伝えたかった」と、念願の2nd写真集の発売を発表した。⁡そんな林は「20代最後の写真集を出したいという夢が叶いました」とし、「ロケ