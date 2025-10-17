#2i2（ニーニ）・十味が10月10日発売の「ヤングアニマル」に登場。アザーカット5枚が公開された。 #2i2・十味「ヤングアニマル」 #2i2・十味「ヤングアニマル」 十味は、長野県出身で、身長149センチと小柄ながら、アイドルユニット・#2i2（ニーニ）のメンバーとして全国ツアーや大型フェスへの出演など精力的に活動しながら、俳優業でも活躍中。現在開催中のラストツアー「Pages of You」も各地で大盛況となっている。