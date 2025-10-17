◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第３戦ソフトバンク―日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・上沢直之投手は７回途中までに３点を失い、２死満塁のピンチを残したまま降板した。初回１死一、三塁で郡司に先制犠飛を許し、４回先頭のレイエスに左越えソロ。７回先頭の山県にも左越えソロを浴びた。さらにピンチを迎え、２死三塁から田宮、レイエスに連続四球を与えたところで