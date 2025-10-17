◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第３戦阪神―ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）阪神の先発・高橋遥人投手が、７回まで無安打投球を続けていたものの、８回１死、ＤｅＮＡの代打・松尾汐恩に中前打を許した。初回１死から三塁手・佐藤輝が一塁に悪送球し、二塁進塁を許した。しかし、後続の佐野と筒香を抑え、流れを渡さなかった。３回の先頭・石上からは５者連続三振。１５０キロを超える直球にスラ