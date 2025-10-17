◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第３戦ソフトバンク―日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）日本ハムのドラフト５位ルーキー・山県秀内野手がＣＳ初アーチを放った。２点リードの７回、カウント０―１から上沢が投じた１２２キロのカーブを強振すると打球は左翼席へ飛び込んだ。「きのうの夜中にボス（新庄監督）から『力むなよ』とＤＭが来たので、その通りにリラックスして打席に入り