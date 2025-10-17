筆者は大学進学に伴い、一人暮らしを始めました。引っ越し作業は山積み、手伝ってほしいけれど、亭主関白の父に頼るのは諦めていました。そんな中、父にガツンと放った母の一言に、感謝したエピソードをご紹介します。 一人暮らしに向け、引っ越し準備 私は大学進学のタイミングで、一人暮らしを始めました。 普段から亭主関白の父には「引っ越し準備は全部一人でするように」と言われていましたが、初めての引っ越しだ