【漫画】本編を読む「夜逃げ」と聞くと、どこか非日常的で、自分とは無縁の世界のように感じられるかもしれない。『夜逃げ屋日記』（宮野シンイチ/KADOKAWA）は、“夜逃げ屋”として働いた実体験をもとに描かれたそんな先入観を覆すコミックエッセイである。作中で描かれる「夜逃げ屋」とは、DVに苦しんでいる人、毒親などから逃れたい人などの転居を支援する、いわば“逃げるための引っ越し業者”。荷物の運び出しや転居先の手