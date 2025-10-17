今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。インドネシアの「緊迫！ドアを開けるとヒョウ警察なども駆けつけ…捕獲」についてです。◇インドネシアのホテルで起きた、緊迫の瞬間。男性たちがドアを少し開け、奥の様子をそっと確認するも、急いでドアを閉めました。その奥でヒョウが動いていたのです。ホテルのスタッフが発見し、消防に連絡。その後、警察なども駆けつけ、およそ2時間半後に薬で眠らせることに