今年12月で結成20周年を迎えるAKB48 が、東京・大丸東京にて「AKB48大衣装展 ―時代を彩った装跡―」（10月17日〜28日）を開催している。衣装展は３回目で、メモリアルイヤーとなる今回は過去最多となる400着以上の衣装が展示される。16日には、メンバーの倉野尾成美、小栗有以、佐藤綺星、八木愛月、伊藤百花がメディア内覧会に出席して、衣装への想いを語った。4代目 AKB48グループ総監督を務める倉野尾は、「メンバーも楽し