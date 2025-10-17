King＆Prince〓橋海人（26）が17日、都内で映画「おーい、応為」（大森立嗣監督）初日舞台あいさつに登壇した。江戸時代を代表する浮世絵師・葛飾北斎の弟子であり娘でもあった葛飾応為（お栄）の人生を長澤まさみ（38）主演で描く。〓橋は、応為の良き理解者となる浮世絵師・渓斎英泉を演じた。初日を迎え「皆さんの元に届くのがうれしいです。自分も映画が3本目でこういう機会もなかなかないので、緊張とうれしさと…」と心境を