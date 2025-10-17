アキレスは、米国ランニングシューズブランド「BROOKS（ブルックス）」から、ロングセラーモデル「Adrenaline GTS（アドレナリンジーティーエス）」の誕生25周年を記念し、特別デザインの限定カラーを公式オンラインショップで10月22日に発売する。1999年に誕生した「Adrenaline GTS」は、25年間にわたり世界中の数千万人のランナーやウォーカーを支えてきた、BROOKSを代表するスタビリティモデルとなっている。その安定した走り心