「季節御膳『冬めく』」イメージなだ万は、11月16日から弁当「季節御膳『冬めく』」を期間限定で、全国の「なだ万厨房」となだ万の通販サイト「お弁当配達」で販売する。外装イメージ季節御膳「冬めく」は、本体が橙色、フタが赤色の温かみある色合いの折箱に、フタには「なだ万」を金色の箔押しであしらい、品のあるデザインに仕上げた。今年ならではの献立は、冬の味覚の代表格・蟹ほぐし身を盛り付けた「蟹味御飯」をはじめ、風