エアアジアXは、特別塗装機「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」号（エアバスA330-300型機、機体記号：9M-XXU）の機内デザインを一新した。「ソニックレーシング クロスワールド」と「ソニックランブル」をテーマとして、ソニックと仲間たちが描かれた装飾が手荷物棚やテーブルに施されている。また、ゲーム内にもエアアジアをモチーフにした限定ステッカーが登場する。