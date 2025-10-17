花澤香菜が語る『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映への思い 2021年の劇場公開以来初となる『劇場版 呪術廻戦 0』の復活上映が、2025年10月17日(金)より公開することが決定した。『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』で描かれた五条と夏油の選択のその先を、そして乙骨と里香がたどる"愛と呪い"の物語を、再び大スクリーンで体験できる貴重な機会となる。原作者・芥見下々が生み出した数あるエピソードの中でも、強い支持を集める