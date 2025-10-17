左から：「オールドパー シルバー」「同 12年」MHD モエ ヘネシー ディアジオ（以下、MHD）が取り扱う、時代を超えて日本で愛され続けるスコッチウイスキー「オールドパー」から、年末年始のくつろぎの時間をさらに豊かにするオリジナルバーツール付きギフトパックを数量限定で発売する。「オールドパー シルバー」は10月21日から、「オールドパー 12年」は11月中旬から順次販売を開始する。「オールドパー」は、今年に世界的なス