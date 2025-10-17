今回、Ray WEB編集部はバイト先での仰天エピソードについて読者に聞いて漫画にしてみました。主人公はレストランでバイトをしています。ある日、社員の南雲さんに呼び出された主人公。何事かと思い構えていると、衝撃的な内容を打ち明けられ……！？相談に乗る前からツッコミの嵐が止まらない主人公。南雲さんは無事みくに誕生日プレゼントを渡せるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：70もるライター Ray WEB編集部あわせて読