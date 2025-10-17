松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、10月22日午後3時から、「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」を発売する。松のやから、食欲を刺激する新メニュー「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」が新登場する。熟成チルドポークにまぶし粉をつけて揚げることで、しっとりやわらかな食感に仕上げた。背脂のコクと生姜の香りをきかせた濃厚ダレは、ごはんが止まらない濃厚な味わいとなっている。さらにマ