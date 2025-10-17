消防によりますと、きょう、午後４時３０分ごろ、山形県天童市田麦野の畑で農作業運搬車の下敷きになっている高齢男性が見つかったということです。 近くを通った人から１１９番通報がありました。 男性は意識のない状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。男性は８０代とみられています。 発見時、男性は逆さになっている農作業運搬車の下敷きになっていたということです。 男性に目立った外傷はないと