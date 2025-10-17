創立100周年の瓊浦高校で行われた「瓊浦祭」。 スペシャルライブには人気歌まねタレントが登場し、創立100周年の節目の記念すべき文化祭に華を添えました。 瓊浦高校で行われた「瓊浦祭」。 スローガンとロゴをあしらった記念碑が、中庭に設置されました。 「瓊浦祭」の会場には、グルメの模擬店がずらりと並び、生徒たちが協力して文化祭を創り上げます。 なかでも盛り上がったのは…