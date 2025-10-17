イギリス政府は16日、ロンドンに建設が予定されているヨーロッパ最大級の中国大使館について、建設の承認を先送りしました。延期は2度目で、中国側は「不当だ」と反発しています。BBCなどによりますと、イギリス政府は16日、ロンドンの中心地で予定されている中国大使館の建設を承認するかどうかの決定を延期すると発表しました。予定地は中国政府が2018年に購入したもので、建設されればヨーロッパ最大級の中国大使館となります。