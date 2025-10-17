日本維新の会の藤田文武共同代表と自民党の有村総務会長は１７日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、連立政権樹立に向けた両党の政策協議について議論した。藤田氏は自民に政策実現を求めた１２分野のうち、議員定数の削減に関し、「こだわりを持って結党以来やってきた一丁目一番地の一つだ」と強調。その上で、「（自民からは）『ゼロ回答』にしないという答えはもらっている」と語った。有村氏は協議に関する直接の言