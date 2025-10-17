全国警察のサイバー部門の担当者を集めた会議で、警察庁長官はサイバー空間をめぐる脅威について「極めて深刻な状況」と危機感を示しました。全国警察のサイバー担当の幹部を集めた会議が開かれました。警察庁の楠芳伸長官はサイバー空間をめぐる脅威について、「重要インフラ事業者に対する高度なDDoS攻撃が実行され、ことし上半期のランサムウェア被害も過去最多に並ぶなど極めて深刻な状況にある」と危機感を示しました。そのう