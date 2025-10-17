社民党の福島瑞穂党首は１７日、国会内で開いた日本共産党の田村智子委員長との党首会談で、第８１代内閣総理大臣を務めた村山富市氏を追悼した。この日に訃報が届いた村山氏は大分市議、県議を経た１９７２年に衆議院で初当選。その後、社会党委員長に就任し、社民党初代党首に就任したことで知られる。１９９４年４月、自民党とさきがけとの連立政権で総理大臣に。２００６年に政界を引退していた。冒頭、田村氏は「問題意