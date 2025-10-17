ＮＨＫ大阪放送局は１７日、同局制作のトークバラエティ番組「ヤブツル＃１１」（１０月２４日午後７時３０分＝総合・関西地方）に出演する噺家の笑福亭鶴瓶とお笑いタレント小籔千豊のコメントを発表した。同番組は、２０１５年から放送開始した鶴瓶と小籔が「台本なし、打合わせなし」で臨む自由気ままなトークバラエティ番組だ。１１回目となる今回のテーマは、中間管理職である「課長さん」。スタジオには、日々職場で奮闘