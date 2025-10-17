米海軍横須賀基地を出港する原子力空母「ジョージ・ワシントン」＝９月３０日午前１０時半ごろ、横須賀市在日米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）に配備されている原子力空母「ジョージ・ワシントン」が１８日、同基地に帰港する。外務省が１７日、市に伝えた。補給や乗組員の休養などが目的という。ワシントンは９月３０日に同基地を出港していた。