ボートレーサーの塩田北斗（３７＝福岡）が１７日、福岡市の東京スポーツ新聞社西部支社を訪れ、ボートレース津で２１日から２６日まで開催されるＳＧ「第７２回ボートレースダービー」に向け、意気込みを語った。今年は３月若松のＳＧクラシックで優出２着を含む７優出２Ｖと好成績。「思っている以上に結果が出ている」と自ら話すほど好調だ。また、津では通算３Ｖを挙げており、しかも現在２節連続優勝中。「津は乗りやすい