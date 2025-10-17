◆男子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本オープン第２日（１７日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）前日サスペンデッドになった第１ラウンド（Ｒ）の残りと第２Ｒが行われ、１６位で出た河本力（大和証券）が５バーディー、２ボギーの６７をマークし、通算２アンダーでトップと１打差の３位に浮上した。前半のアウトで３つ伸ばし、後半は耐えた。「練習ラウンドを通して、アウトでしっかり伸ばさないとい